Serangan Udara Israel Guncang Beirut, Targetkan Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah

Gelombang serangan udara baru menghantam pinggiran selatan Beirut pada dini hari saat Israel meningkatkan serangan terhadap Hizbullah (Foto: RTE)

BEIRUT - Gelombang serangan udara baru Israel menghantam pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada dini hari saat Israel meningkatkan serangan terhadap Hizbullah. Serangan besar-besaran ini menargetkan markas besar kelompok yang didukung Iran itu yang tampaknya menyasar Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah.

Saksi mata mengatakan mereka mendengar lebih dari 20 serangan udara terpisah sebelum fajar. Serangan hebat mengguncang Beirut selatan tanpa konfirmasi langsung tentang nasib Nasrallah.

Namun, seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan kepada wartawan bahwa Nasrallah tidak dapat dihubungi, dan kelompok bersenjata Lebanon itu belum memberikan pernyataan.

Sebelumnya, seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan bahwa Nasrallah masih hidup, dan kantor berita Iran Tasnim juga melaporkan bahwa ia selamat.

Serangan terbaru itu terjadi beberapa jam setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) bahwa negaranya berhak untuk melanjutkan kampanye.

"Selama Hizbullah memilih jalan perang, Israel tidak punya pilihan, dan Israel berhak untuk menyingkirkan ancaman ini dan mengembalikan warga kami ke rumah mereka dengan selamat," kata pemimpin Israel itu.

Beberapa delegasi keluar saat Netanyahu mendekati mimbar sementara para pendukung di galeri bersorak. Presiden Israel kemudian mempersingkat perjalanannya ke New York untuk kembali ke Israel.