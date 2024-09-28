Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Udara Israel Guncang Beirut, Targetkan Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |08:54 WIB
Serangan Udara Israel Guncang Beirut, Targetkan Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah
Gelombang serangan udara baru menghantam pinggiran selatan Beirut pada dini hari saat Israel meningkatkan serangan terhadap Hizbullah (Foto: RTE)
A
A
A

BEIRUT - Gelombang serangan udara baru Israel menghantam pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada dini hari saat Israel meningkatkan serangan terhadap Hizbullah. Serangan besar-besaran ini menargetkan markas besar kelompok yang didukung Iran itu yang tampaknya menyasar Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah.

Saksi mata mengatakan mereka mendengar lebih dari 20 serangan udara terpisah sebelum fajar. Serangan hebat mengguncang Beirut selatan tanpa konfirmasi langsung tentang nasib Nasrallah.

Namun, seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan kepada wartawan bahwa Nasrallah tidak dapat dihubungi, dan kelompok bersenjata Lebanon itu belum memberikan pernyataan.

Sebelumnya, seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan bahwa Nasrallah masih hidup, dan kantor berita Iran Tasnim juga melaporkan bahwa ia selamat.

Serangan terbaru itu terjadi beberapa jam setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) bahwa negaranya berhak untuk melanjutkan kampanye.

"Selama Hizbullah memilih jalan perang, Israel tidak punya pilihan, dan Israel berhak untuk menyingkirkan ancaman ini dan mengembalikan warga kami ke rumah mereka dengan selamat," kata pemimpin Israel itu.

Beberapa delegasi keluar saat Netanyahu mendekati mimbar sementara para pendukung di galeri bersorak. Presiden Israel kemudian mempersingkat perjalanannya ke New York untuk kembali ke Israel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192464//israel_mengakui_somaliland_sebagai_negara_merdeka-IEof_large.jpeg
Israel Akui Somaliland sebagai Negara Merdeka, Picu Kecaman Puluhan Negara Arab dan Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/18/3191759//natal_di_betlehem_tepi_barat_palestina-cMXw_large.jpg
Warga Palestina Kembali Rayakan Natal di Tengah Serangan Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188608//tentara_israel-YK8J_large.jpg
85 Ribu Tentara Israel Alami Gangguan Mental Gara-Gara Perang Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188512//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-m8Lw_large.jpg
Netanyahu: Hamas dan Israel Akan Segera Masuki Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188317//perdana_menteri_qatar_syekh_mohammed_bin_abdulrahman_bin_jassim_al_thani-oyXg_large.jpg
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement