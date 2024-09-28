Israel Kembali Serang Ibu Kota Lebanon, 6 Gedung Rata dengan Tanah

JAKARTA - Awan asap tebal membubung dari ibu kota Lebanon Beirut setelah beberapa ledakan yang disebabkan oleh serangkaian serangan tentara Israel, IDF di Ibu Kota Lebanon pada hari Jumat.

Sebuah sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan kepada AFP bahwa serangan tersebut meratakan enam bangunan di daerah tersebut.

Dikutip dari Kuwait Times, IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menargetkan komando pusat Hizbullah dalam serangan tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan militer untuk terus bertempur dengan kekuatan penuh melawan kelompok bersenjata Hizbullah. Perintah serangan ini terjadi meskipun ada seruan dari Amerika Serikat (AS) dan sekutu lainnya untuk gencatan senjata.

Kekhawatiran akan perang habis-habisan antara Israel dan Hizbullah meningkat, setelah peningkatan dramatis dalam serangan Israel terhadap Lebanon sejak Senin (23/9/2024).