HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemimpin Tertinggi Iran Tuduh AS dan Israel Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Ribuan Demonstran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |20:41 WIB
Pemimpin Tertinggi Iran Tuduh AS dan Israel Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Ribuan Demonstran
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA – Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa aktor-aktor yang terkait dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel bertanggung jawab atas pembunuhan “ribuan” orang selama protes anti-pemerintah yang berlangsung beberapa minggu di negara tersebut. Khamenei juga menuduh Presiden AS Donald Trump terlibat secara pribadi dalam kerusuhan yang terjadi.

“Mereka yang terkait dengan Israel dan AS menyebabkan kerusakan besar dan membunuh beberapa ribu orang” selama protes yang mengguncang Iran lebih dari dua minggu, kata Khamenei pada Sabtu (17/1/2026).

Ia menuduh kedua negara tersebut terlibat langsung dalam kekerasan, serta menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai “kriminal”. “Pemberontakan anti-Iran terbaru berbeda karena presiden AS secara pribadi terlibat,” demikian kutipan pernyataan Khamenei dari media pemerintah Iran.

Otoritas Iran menuduh rival geopolitiknya, terutama Israel dan AS, sebagai pihak yang memicu ketidakstabilan dan mengarahkan operasi di lapangan.

 

