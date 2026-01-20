Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Hancurkan Markas Besar UNRWA di Yerusalem

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |17:44 WIB
Israel Hancurkan Markas Besar UNRWA di Yerusalem
Israel menghancurkan markas UNRWA di Yerusalem. (Foto: X)
A
A
A

YERUSALEM — Pasukan Israel pada Selasa (20/1/2026) mulai menghancurkan markas besar badan PBB untuk pengungsi Palestina di Yerusalem. Aksi ini melanjutkan penindakan terhadap organisasi yang memberikan layanan kemanusiaan kepada jutaan orang di seluruh wilayah tersebut.

Israel telah lama menuduh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi (UNRWA) berkolaborasi dengan Hamas — tuduhan yang dibantah — dan tahun lalu melarangnya beroperasi di wilayahnya. Penghancuran pada Selasa menandai langkah terbaru dan paling dramatis Israel terhadap UNRWA.

UNRWA mengatakan di X bahwa pasukan Israel telah menyita perangkat staf dan memaksa mereka keluar dari markas di lingkungan Sheikh Jarrah.

“Ini adalah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan hanya terhadap UNRWA dan markasnya. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional serta hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata badan itu, sebagaimana dilansir Associated Press.

Israel telah lama mengkritik UNRWA karena dianggap condong ke Palestina dan menuduhnya memiliki hubungan dengan Hamas. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan pembongkaran itu merupakan tindak lanjut dari undang-undang baru yang melarang organisasi tersebut.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia telah menemani kru ke markas besar dan menyebutnya sebagai “hari bersejarah.”

UNRWA memberikan bantuan dan layanan kepada sekitar 2,5 juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, serta 3 juta pengungsi lainnya di Suriah, Yordania, dan Lebanon. UNRWA memelihara infrastruktur di kamp-kamp pengungsi Palestina, mengelola sekolah, serta menyediakan layanan kesehatan bagi para pengungsi, yang menurut mereka sangat penting untuk memastikan orang-orang menerima layanan dasar.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/18/3195966//pemimpin_tertinggi_iran_ayatollah_ali_khamenei-E7bi_large.jpg
Pemimpin Tertinggi Iran Tuduh AS dan Israel Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Ribuan Demonstran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/18/3195498//menteri_luar_negeri_republik_indonesia_sugiono-OD8M_large.jpg
Menlu RI Peringatkan Multilateralisme dalam Ancaman Serius, Serukan Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/18/3195266//iran-Nwpi_large.jpg
Iran Tangkap Kelompok Teroris Terkait Israel, Rencanakan Pembunuhan hingga Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/18/3194783//ilustrasi-7IG0_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Semalaman di Gaza, Tewaskan Setidaknya 3 Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/18/3194193//presiden_amerika_serikat_donald_trump-nVut_large.jpg
Trump Umumkan Penarikan AS dari 66 Organisasi Internasional dan PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192464//israel_mengakui_somaliland_sebagai_negara_merdeka-IEof_large.jpeg
Israel Akui Somaliland sebagai Negara Merdeka, Picu Kecaman Puluhan Negara Arab dan Afrika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement