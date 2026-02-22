Dubes AS Huckabee Sebut Israel Berhak Kuasai Timur Tengah

JAKARTA - Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee menyatakan, bahwa Israel memiliki “hak berdasarkan Alkitab” untuk mengklaim wilayah luas di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan komentator politik Tucker Carlson.

Lansiran dari trtworld, Minggu (22/2/2026). Dalam wawancara yang berlangsung di Bandara Ben Gurion pada Rabu dan ditayangkan Jumat, Carlson menyinggung Kejadian 15 yang menyebut wilayah dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat. Ia bertanya apakah Israel berhak mengambil seluruh wilayah tersebut berdasarkan “akta asli” yang dimaksud.

“Tidak masalah jika mereka mengambil semuanya,” jawab Huckabee.

Wilayah yang dimaksud mencakup seluruh Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania, serta sebagian Arab Saudi dan Irak.

“Israel adalah tanah yang diberikan Tuhan, melalui Abraham, kepada umat yang dipilih-Nya,” kata Huckabee. Ia menyebut hubungan bangsa Yahudi dengan wilayah tersebut sebagai gabungan “suatu bangsa, suatu tempat, dan suatu tujuan.”