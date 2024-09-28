Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Militer Israel Akui Bunuh Hassan Nasrallah dalam Serangan Udara di Markas Besar Hizbullah

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |16:22 WIB
Militer Israel Akui Bunuh Hassan Nasrallah dalam Serangan Udara di Markas Besar Hizbullah
Militer Israel mengatakan telah membunuh Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah dalam serangan udara di markas besar kelompok itu di pinggiran selatan Beirut, Lebanon (Foto: AP)
A
A
A

BEIRUT - Militer Israel mengatakan pada Sabtu (28/9/2024) bahwa mereka telah membunuh Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah dalam serangan udara di markas besar kelompok itu di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, sehari sebelumnya. Hizbullah yang didukung Iran belum mengeluarkan pernyataan apa pun tentang status Nasrallah, yang telah memimpin kelompok itu selama 32 tahun.

“Militer Israel melenyapkan Hassan Nasrallah, pemimpin organisasi teroris Hizbullah," tulis juru bicara militer Israel Avichay Adraee dalam sebuah pernyataan di X.

"Hassan Nasrallah tidak akan bisa lagi meneror dunia," kata militer Israel dalam sebuah posting di X pada Sabtu (28/9/2024).

Seperti diketahui, Israel meluncurkan gelombang serangan udara baru di pinggiran selatan Beirut dan daerah lain di Lebanon pada Sabtu (28/9/2024), sehari setelah melakukan serangan besar-besaran di pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai Dahiyeh.

Gelombang serangan udara baru Israel menghantam pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada dini hari saat Israel meningkatkan serangan terhadap Hizbullah. Serangan besar-besaran ini menargetkan markas besar kelompok yang didukung Iran itu yang tampaknya menyasar Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah.

Saksi mata mengatakan mereka mendengar lebih dari 20 serangan udara terpisah sebelum fajar. Serangan hebat mengguncang Beirut selatan tanpa konfirmasi langsung tentang nasib Nasrallah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192464//israel_mengakui_somaliland_sebagai_negara_merdeka-IEof_large.jpeg
Israel Akui Somaliland sebagai Negara Merdeka, Picu Kecaman Puluhan Negara Arab dan Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/18/3191759//natal_di_betlehem_tepi_barat_palestina-cMXw_large.jpg
Warga Palestina Kembali Rayakan Natal di Tengah Serangan Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188608//tentara_israel-YK8J_large.jpg
85 Ribu Tentara Israel Alami Gangguan Mental Gara-Gara Perang Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188512//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-m8Lw_large.jpg
Netanyahu: Hamas dan Israel Akan Segera Masuki Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188317//perdana_menteri_qatar_syekh_mohammed_bin_abdulrahman_bin_jassim_al_thani-oyXg_large.jpg
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement