Hizbullah Lebanon Peringatkan Israel Lancarkan Serangan Baru di Gaza

GAZA – Banyak warga Palestina mencari perlindungan pada Rabu (3/7/2024) setelah meninggalkan rumah mereka di Gaza selatan dan mengeluhkan kekurangan air ketika Israel terus melancarkan serangan militernya di daerah kantong padat penduduk.

Warga mengatakan pasukan Israel melancarkan serangan baru di kota selatan Rafah di tengah pertempuran sengit dengan militan Palestina semalam. Setidaknya 12 orang tewas dalam serangan baru di Gaza tengah dan utara.

Ketegangan juga meningkat antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah Lebanon setelah sering terjadi baku tembak di perbatasan utara Israel dengan Lebanon sejak dimulainya perang Gaza.

Dua sumber keamanan di Lebanon mengatakan serangan udara Israel telah menewaskan seorang komandan lapangan senior Hizbullah, dan menteri pertahanan Israel mengatakan pasukan Israel akan siap mengambil tindakan apa pun yang diperlukan terhadap kelompok yang bersekutu dengan Iran.

“Kami menyerang Hizbullah dengan sangat keras setiap hari dan kami juga akan mencapai kesiapan penuh untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan di Lebanon, atau untuk mencapai kesepakatan dari posisi yang kuat. Kami lebih memilih kesepakatan, tetapi jika kenyataan memaksa kami, kami akan melakukannya. tahu cara bertarung," kata Menteri Pertahanan Yoav Gallant seperti dikutip dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

Pertempuran masih terjadi di beberapa wilayah Gaza meskipun para pemimpin Israel mengatakan mereka sedang mengurangi fase pertempuran sengit melawan Hamas, kelompok Islam yang telah memerintah Gaza sejak tahun 2007, dan akan segera beralih ke operasi yang lebih bertarget dalam waktu hampir sembilan bulan. perang lama.

Satu serangan udara Israel menghantam sebuah rumah di kota selatan Khan Younis, menewaskan Hassan Hamdan, kepala departemen luka bakar dan bedah plastik di Nasser Medical Complex, bersama seluruh anggota keluarganya, kata kementerian kesehatan Gaza.