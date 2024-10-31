PM Lebanon Ungkap Segera Sepakati Gencatan Senjata dengan Israel

BEIRUT - Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengungkapkan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel akan disepakati dalam beberapa hari mendatang.

Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengatakan dia tidak percaya kesepakatan akan mungkin terjadi hingga setelah Pemilihan Presiden AS pada Selasa 5 November 2024. Namun, dia mengatakan dia menjadi lebih optimis setelah berbicara pada dengan utusan AS untuk Timur Tengah Amos Hochstein pada Rabu (30/10/2024). Hochstein akan melakukan perjalanan ke Israel pada hari Kamis.

"Hochstein, selama panggilan teleponnya dengan saya, memberi tahu saya bahwa kita dapat mencapai kesepakatan sebelum akhir bulan ini dan sebelum 5 November," kata Mikati kepada televisi Al Jadeed di Lebanon, melansir Reuters, Kamis (31/10/2024).

"Kami melakukan segala yang kami bisa dan kami harus tetap optimis bahwa dalam beberapa jam atau hari mendatang. Kami akan mencapai gencatan senjata," kata Mikati.

Seorang penyiar publik Israel menerbitkan apa yang disebutnya sebagai rancangan perjanjian yang menyediakan gencatan senjata awal selama 60 hari.

Dokumen tersebut, yang menurut penyiar Kan merupakan proposal yang bocor yang ditulis oleh Washington, mengatakan Israel akan menarik pasukannya dari Lebanon dalam minggu pertama gencatan senjata selama 60 hari. Dokumen tersebut sebagian besar selaras dengan rincian yang dilaporkan sebelumnya oleh Reuters berdasarkan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, Sean Savett, turut berkomentar atas hal ini.

"Ada banyak laporan dan draf yang beredar. Itu tidak mencerminkan keadaan negosiasi saat ini."