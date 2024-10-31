Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PM Lebanon Ungkap Segera Sepakati Gencatan Senjata dengan Israel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |12:19 WIB
PM Lebanon Ungkap Segera Sepakati Gencatan Senjata dengan Israel
PM sementara Lebanon ungkap gencatan senjata dengan Israel segera disepakati. (Reuters)
A
A
A

BEIRUT - Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengungkapkan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel akan disepakati dalam beberapa hari mendatang. 

Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengatakan dia tidak percaya kesepakatan akan mungkin terjadi hingga setelah Pemilihan Presiden AS pada Selasa 5 November 2024. Namun, dia mengatakan dia menjadi lebih optimis setelah berbicara pada dengan utusan AS untuk Timur Tengah Amos Hochstein pada Rabu (30/10/2024). Hochstein akan melakukan perjalanan ke Israel pada hari Kamis. 

"Hochstein, selama panggilan teleponnya dengan saya, memberi tahu saya bahwa kita dapat mencapai kesepakatan sebelum akhir bulan ini dan sebelum 5 November," kata Mikati kepada televisi Al Jadeed di Lebanon, melansir Reuters, Kamis (31/10/2024).

"Kami melakukan segala yang kami bisa dan kami harus tetap optimis bahwa dalam beberapa jam atau hari mendatang. Kami akan mencapai gencatan senjata," kata Mikati.

Seorang penyiar publik Israel menerbitkan apa yang disebutnya sebagai rancangan perjanjian yang menyediakan gencatan senjata awal selama 60 hari.

Dokumen tersebut, yang menurut penyiar Kan merupakan proposal yang bocor yang ditulis oleh Washington, mengatakan Israel akan menarik pasukannya dari Lebanon dalam minggu pertama gencatan senjata selama 60 hari. Dokumen tersebut sebagian besar selaras dengan rincian yang dilaporkan sebelumnya oleh Reuters berdasarkan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, Sean Savett, turut berkomentar atas hal ini. 

"Ada banyak laporan dan draf yang beredar. Itu tidak mencerminkan keadaan negosiasi saat ini." 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/337/3070576/perang-0jUq_large.jpg
WNI di Lebanon Bakal Dievakuasi Lewat Jalur Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/337/3070173/lebanon-pv4Y_large.jpg
Bagaimana Kondisi Pasukan TNI Usai Lebanon Luluh Lantak Dibombardir Israel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030336/profil-mohammed-nasser-komandan-senior-hizbullah-yang-dibunuh-israel-vHA98YSJKm.jpg
Profil Mohammed Nasser, Komandan Senior Hizbullah yang Dibunuh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025678/netanyahu-tegaskan-pergerakan-pasukan-israel-ke-perbatasan-lebanon-untuk-pertahanan-KSC06U0ucL.jpg
Netanyahu Tegaskan Pergerakan Pasukan Israel ke Perbatasan Lebanon untuk Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025674/netanyahu-pasukan-israel-akan-bergerak-ke-perbatasan-lebanon-saat-rafah-melemah-Z6lwFrR1xl.jpg
Netanyahu: Pasukan Israel Akan Bergerak ke Perbatasan Lebanon saat Rafah Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025489/sekjen-pbb-peringatkan-lebanon-tidak-bisa-jadi-gaza-yang-lain-umo8gYwO91.jpg
Sekjen PBB Peringatkan Lebanon Tidak Bisa Jadi Gaza yang Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement