HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Bombardir Kota Aitaroun di Lebanon, Buat Warganya Mengungsi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |20:39 WIB
Israel bombardir Aitaroun (Foto: Aljazeera)
BEIRUT - Militer Israel meledakkan bangunan di Aitaroun, sebuah kota kecil di Lebanon Selatan. 

Menurut laporan Aljazeera, teror ledakan tersebut memaksa warga sekitar harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Bahkan, Israel mengancam 14 daerah lagi di sekitar Aitaroun yang membuat warganya merasa tak aman dan mengungsi.

Dari video yang berhasil diambil, lebih dari satu bom meledak sekaligus di daerah tersebut, meluluhlantakan banyak bangunan dan fasilitas publik di sana.

Sebelumnya, Lebih dari 100 jet tempur Israel terlibat dalam serangan terhadap Iran pada Sabtu, (26/10/2024), termasuk jet tempur generasi kelima F-35, demikian dilaporkan media Israel. Juru bicara pasukan pertahanan Israel (IDF) mengatakan serangan ini menargetkan fasilitas-fasilitas militer penting Iran.

 

Halaman:
1 2
      
