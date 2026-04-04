HOME NEWS NASIONAL

Tiga Pasukan UNIFIL Jadi Korban Serangan Israel, Kemlu Desak PBB Bertindak Cepat

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |14:55 WIB
Pasukan perdamaian UN (foto: dok ist)
JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan kekhawatiran mendalam atas ledakan yang terjadi pada 3 April 2026 di El Addaiseh, Lebanon selatan, yang melukai tiga personel penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

"Hal ini merupakan insiden serius ketiga yang melibatkan personel penjaga perdamaian Indonesia di UNIFIL dalam kurun waktu satu minggu terakhir," tulis Kemlu melalui akun resmi media sosial X, Sabtu (4/4/2026).

Kemlu menegaskan, bahwa serangan atau insiden yang terjadi berulang kali seperti ini tidak dapat diterima.

"Terlepas dari apa pun penyebabnya, kejadian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan segera perlindungan bagi pasukan perdamaian PBB di tengah situasi konflik yang semakin berbahaya," tulisnya.

Indonesia, tegas Kemlu, kembali meminta Dewan Keamanan PBB segera mengusut seluruh insiden terhadap UNIFIL. Selain itu, Indonesia juga mendorong dilakukannya pertemuan antara negara kontributor pasukan UNIFIL untuk melakukan evaluasi serta mengambil langkah penguatan perlindungan bagi personel yang bertugas.

 

3 Prajurit TNI Gugur, SBY: Investigasi Secara Serius dan Adil, Indonesia Berhak untuk Itu!
Israel Kibarkan Bendera di Samping Markas UNIFIL, Penjaga Perdamaian Indonesia Terancam Ditembaki
Heroik! Prajurit Baret Merah Kopassus Selamatkan Pasukan UNIFIL di Lebanon
Situasi Lebanon Memanas, KSAD: Prajurit Tahu Apa yang Harus Dilakukan
Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, Indonesia Desak Evaluasi Total Misi Perdamaian PBB
Menlu Desak PBB Jamin Keamanan Prajurit Penjaga Perdamaian di Lebanon
