Iran Beri 4 Syarat untuk Akhiri Perang dengan AS dan Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |00:05 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA – Iran menetapkan empat syarat utama untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, demikian disampaikan Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali.

Dalam pernyataannya kepada kantor berita TASS Rusia, Jalali mengatakan syarat-syarat Teheran untuk menghentikan konflik tersebut, yakni: penghentian agresi secara menyeluruh dan final, pemberian jaminan objektif untuk mencegah terulangnya perang, kompensasi penuh atas kerusakan materiil dan moral, serta penghormatan terhadap yurisdiksi Iran atas Selat Hormuz untuk memastikan keamanan maritim.

Dilansir Middle East Monitor, ia mengatakan bahwa meskipun Iran menghargai upaya mediasi, perdamaian bergantung pada kepatuhan terhadap komitmen-komitmen ini. Jalali menambahkan bahwa Teheran tetap terbuka terhadap inisiatif “konstruktif dan tulus” yang bertujuan memulihkan stabilitas di kawasan tersebut.

Jalali menekankan bahwa setiap usulan gencatan senjata atau penyelesaian jangka panjang harus mencerminkan realitas di lapangan dan memenuhi apa yang ia gambarkan sebagai persyaratan hukum dan politik untuk perdamaian yang adil.

Ia juga menegaskan kembali bahwa Iran akan terus menjalankan apa yang disebutnya sebagai hak untuk membela diri hingga sumber ancaman yang dirasakan dihilangkan, serta mencatat koordinasi berkelanjutan dengan sekutu strategis, termasuk Rusia.

 

