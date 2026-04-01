Italia Tolak Izinkan Pesawat Militer AS Gunakan Pangkalan Udaranya dalam Perang Lawan Iran

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menolak ikut serta dalam perang AS di Iran. (Foto: EPA)

ROMA - Italia menolak memberikan izin bagi pesawat militer Amerika Serikat (AS) untuk mendarat di pangkalan udara Sigonella, Sisilia, sebelum menuju ke Timur Tengah dalam perang Washington dengan Iran, kata seorang sumber pada Selasa (31/3/2026).

Menurut harian Corriere della Sera, yang pertama kali melaporkan berita tersebut, “beberapa pesawat pembom AS” dijadwalkan mendarat di pangkalan di Sisilia timur sebelum terbang ke Timur Tengah, di mana perang AS dengan Iran masih berlangsung.

Laporan itu tidak menyebutkan kapan pesawat-pesawat tersebut dijadwalkan mendarat, tetapi menyatakan izin ditolak karena AS tidak meminta izin dan pimpinan militer Italia tidak dikonsultasikan, sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian yang mengatur penggunaan instalasi militer AS di negara tersebut.

Sumber yang tidak berwenang berbicara kepada media dan menolak disebutkan namanya membenarkan laporan itu kepada Reuters, namun tidak menyebutkan jumlah pesawat yang terlibat. Sumber kedua mengatakan kepada Reuters bahwa Italia menolak izin pada 27 Maret.

“Sehubungan dengan laporan media mengenai penggunaan pangkalan militer, pemerintah menegaskan kembali bahwa Italia bertindak sepenuhnya sesuai dengan perjanjian internasional yang ada dan dengan pedoman kebijakan yang ditetapkan pemerintah kepada parlemen,” kata pernyataan pemerintah sebagaimana dilansir Reuters.

Ditambahkan bahwa semua permintaan penggunaan fasilitas tersebut “diperiksa dengan cermat, berdasarkan kasus per kasus” dan ditegaskan “tidak ada masalah kritis atau gesekan dengan mitra internasional.”