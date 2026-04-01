HOME NEWS INTERNATIONAL

Klaim Tujuan Tercapai, Trump Umumkan AS Akan Tinggalkan Iran Tanpa Buka Selat Hormuz

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |10:31 WIB
Klaim Tujuan Tercapai, Trump Umumkan AS Akan Tinggalkan Iran Tanpa Buka Selat Hormuz
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: X)
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pasukan AS akan meninggalkan Iran dalam "dua hingga tiga minggu," menandakan berakhirnya serangan yang sedang berlangsung. Trump mengklaim bahwa ia telah mencapai tujuannya menginvasi Iran, dengan menyatakan bahwa AS tidak akan melakukan upaya untuk membuka kembali Selat Hormuz.

"Yang harus saya lakukan hanyalah meninggalkan Iran, dan kita akan segera melakukannya," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, sebagaimana dilansir TRT.

"Kita (AS) akan segera pergi," tambahnya, seraya menyebut hal itu bisa terjadi dalam "mungkin dua minggu, mungkin tiga minggu."

Ia mengatakan tujuan pemerintah untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir telah tercapai.

"Mereka tidak akan memiliki senjata nuklir. Dan tujuan itu telah tercapai," ujarnya.

Trump juga menyebut serangan AS telah secara signifikan melemahkan kemampuan militer Iran, dan mengklaim bahwa dibutuhkan "15 hingga 20 tahun" bagi Teheran untuk membangun kembali kekuatannya.

 

