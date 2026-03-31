Trump Pertimbangkan Minta Negara Arab Tanggung Biaya Perang AS dengan Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam pertemuan di Gedung Putih.

JAKARTA – Gedung Putih mengisyaratkan bahwa Presiden Donald Trump akan meminta negara-negara Arab untuk menanggung biaya perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran, yang diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt ditanya apakah negara-negara Arab harus membayar biaya perang tersebut, seperti ketika sekutu AS membantu mendanai intervensi Washington selama Perang Teluk pada tahun 1990.

“Saya pikir itu adalah sesuatu yang akan sangat menarik bagi presiden untuk meminta mereka melakukannya,” kata Leavitt kepada wartawan pada Senin (30/3/2026).

“Saya tidak akan mendahului beliau (Trump) dalam hal itu, tetapi tentu saja itu adalah ide yang saya tahu beliau miliki, dan sesuatu yang saya pikir Anda akan mendengar lebih banyak darinya.”

AS memimpin koalisi global yang terdiri dari puluhan negara selama Perang Teluk untuk menangkis invasi Irak ke Kuwait atas permintaan negara tersebut dan beberapa negara tetangga Arabnya.