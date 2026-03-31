Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Pertimbangkan Minta Negara Arab Tanggung Biaya Perang AS dengan Iran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |11:40 WIB
Trump Pertimbangkan Minta Negara Arab Tanggung Biaya Perang AS dengan Iran
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam pertemuan di Gedung Putih.
A
A
A

JAKARTA – Gedung Putih mengisyaratkan bahwa Presiden Donald Trump akan meminta negara-negara Arab untuk menanggung biaya perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran, yang diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt ditanya apakah negara-negara Arab harus membayar biaya perang tersebut, seperti ketika sekutu AS membantu mendanai intervensi Washington selama Perang Teluk pada tahun 1990.

“Saya pikir itu adalah sesuatu yang akan sangat menarik bagi presiden untuk meminta mereka melakukannya,” kata Leavitt kepada wartawan pada Senin (30/3/2026).

“Saya tidak akan mendahului beliau (Trump) dalam hal itu, tetapi tentu saja itu adalah ide yang saya tahu beliau miliki, dan sesuatu yang saya pikir Anda akan mendengar lebih banyak darinya.”

AS memimpin koalisi global yang terdiri dari puluhan negara selama Perang Teluk untuk menangkis invasi Irak ke Kuwait atas permintaan negara tersebut dan beberapa negara tetangga Arabnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement