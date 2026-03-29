Trump Ejek Putra Mahkota Saudi: Dia Tidak Menyangka Akan Menjilat Pant** Saya

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim negara-negara Teluk bekerja sama erat dengan Washington dalam perang melawan Iran. Hal itu ia lontarkan di forum investasi yang didukung Arab Saudi.

Bahkan, Trump menyampaikan komentar pedas tentang Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS). Ia mengejeknya dengan mengatakan dia tidak berpikir "dia akan menjilat pant** saya".

Pada acara Future Investment Initiative di Florida, Donald Trump menguraikan lebih lanjut pernyataannya dengan menceritakan percakapan yang diduga terjadi dengan anggota keluarga kerajaan Saudi mengenai kebangkitan AS di bawah kepemimpinannya.

“Dia tidak menyangka ini akan terjadi... dia tidak menyangka akan menjilat saya... dia mengira saya hanya akan menjadi presiden Amerika lain yang pecundang... tapi sekarang dia harus bersikap baik kepada saya,” kata Trump melansir moneycontrol. com, Minggu (29/3/2026).

Trump kemudian memuji Putra Mahkota Saudi, menyebutnya sebagai "pria yang fantastis" dan "seorang pejuang," dan mengatakan bahwa kerajaan "dapat sangat bangga" padanya.