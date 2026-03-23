HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Gentar Diultimatum Trump, Iran Akan Tutup Sepenuhnya Selat Hormuz

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |11:58 WIB
DUBAI - Iran mengancam akan menutup sepenuhnya Selat Hormuz sebagai respons atas ultimatum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump mengultimatum Iran akan menyerang jaringan listrik dalam 48 jam jika Selat Hormuz tidak dibuka sepenuhnya.

Melansir Reuters, Senin (23/3/2026), Garda Revolusi Iran pada Minggu (22/3/2026) menyatakan, akan menutup sepenuhnya Selat Hormuz yang strategis jika Presiden AS Trump melaksanakan ancaman untuk menargetkan fasilitas energi Iran.

Garda Revolusi Iran juga mengatakan perusahaan-perusahaan dengan saham AS akan 'dihancurkan sepenuhnya' jika fasilitas energi Iran menjadi sasaran Washington. Fasilitas energi di negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan AS akan menjadi sasaran yang 'sah'.

Sebelumnya, Juru Bicara militer Iran Ebrahim Zolfaqari, mengancam balik AS. 

“Jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang oleh musuh, semua infrastruktur energi, serta teknologi informasi...dan fasilitas desalinasi air, milik AS dan rezim di wilayah tersebut akan menjadi sasaran sesuai dengan peringatan sebelumnya,” kata juru bicara militer Iran Ebrahim Zolfaqari, menurut media pemerintah, melansir Reuters, Senin (23/3/2026)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/18/3208361/iran_serang_israel-5tCu_large.jpg
Ancaman Balasan Iran Setelah Diultimatum Trump: Serang Fasilitas Energi AS dan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/18/3208261/iran_bombardir_kota_dekat_situs_nuklir_israel-BJsC_large.jpg
Iran Bombardir Kota Dekat Situs Nuklir Utama Israel, 100 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207675/jk_bertemu_dubes_iran-cl8r_large.jpg
JK Sebut PMI Bakal Kirim Bantuan Obat-Obatan ke Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/18/3205978/tomahawk-aAFG_large.jpg
Rekaman Video Tunjukkan Rudal Tomahawk AS Hantam Sekolah Iran, Tewaskan 175 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205650/roy_suryo-AF6o_large.jpg
Analisis Telematika Wafatnya Pemimpin Iran dan Prediksi Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/18/3205641/israel_serang_kilang_minyak_iran-F2Yh_large.jpg
Israel Serang Depot Minyak Iran, Kebakaran Hebat Landa Teheran
