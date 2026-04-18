Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! 2 Kapal Siap Melintasi Selat Hormuz, Pertamina Prioritaskan Keselamatan

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |10:05 WIB
Breaking News! 2 Kapal Siap Melintasi Selat Hormuz, Pertamina Prioritaskan Keselamatan
2 Kapal Siap Melintasi Selat Hormuz, Pertamina Prioritaskan Keselamatan/PIS
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) melakukan pemantauan secara intensif dan menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) yang aman agar kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz. Hal ini seiring dengan diumumkannya pembukaan jalur tersebut oleh Iran.

Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Vega Pita mengatakan, strategi yang disiapkan meliputi penyusunan rute, identifikasi risiko, navigasi elektronik, serta penyiapan rencana kontijensi.

“Saat ini PIS secara aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, salah satunya dengan Kementerian Luar Negeri yang sangat membantu menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait,”ujar Vega, Sabtu (18/4/2026).

Selain itu, kata dia, Pertamina juga berkoordinasi dengan perusahaan asuransi, ship management, pemilik kargo, serta otoritas setempat, guna memastikan seluruh prosedur perizinan dapat terpenuhi dengan baik.

“Prioritas perusahaan tetap pada keselamatan awak kapal, serta keamanan kapal dan seluruh muatannya,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/18/3212893/dubes_iran_untuk_indonesia_mohammad_boroujerdi-98zS_large.jpg
Donasi dari Warga Indonesia Tembus Rp9 Miliar, Dubes: Untuk Korban Perang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/18/3211815/delegasi_iran_tiba_di_pakistan-RZOb_large.jpg
Delegasi Iran Tiba di Islamabad, Siap Negosiasi Damai dengan AS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/18/3210498/jet_tempur_f15-f7Cy_large.jpg
Iran Tembak Jatuh Jet Tempur Siluman F-15, Ini Respons AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/18/3210202/presiden_donald_trump-XNSz_large.jpg
Iran Bantah Klaim Trump soal Permintaan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/18/3208932/komandan_al_irgc_alireza_tangsiri-YGz7_large.jpg
Israel Klaim Bunuh Alireza Tangsiri, Komandan AL IRGC Penutup Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/18/3208392/kapal_tanker_melintas_selat_hormuz-36XU_large.jpg
Tak Gentar Diultimatum Trump, Iran Akan Tutup Sepenuhnya Selat Hormuz
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement