Breaking News! 2 Kapal Siap Melintasi Selat Hormuz, Pertamina Prioritaskan Keselamatan

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) melakukan pemantauan secara intensif dan menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) yang aman agar kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz. Hal ini seiring dengan diumumkannya pembukaan jalur tersebut oleh Iran.

Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Vega Pita mengatakan, strategi yang disiapkan meliputi penyusunan rute, identifikasi risiko, navigasi elektronik, serta penyiapan rencana kontijensi.

“Saat ini PIS secara aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, salah satunya dengan Kementerian Luar Negeri yang sangat membantu menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait,”ujar Vega, Sabtu (18/4/2026).

Selain itu, kata dia, Pertamina juga berkoordinasi dengan perusahaan asuransi, ship management, pemilik kargo, serta otoritas setempat, guna memastikan seluruh prosedur perizinan dapat terpenuhi dengan baik.

“Prioritas perusahaan tetap pada keselamatan awak kapal, serta keamanan kapal dan seluruh muatannya,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

