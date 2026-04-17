Iran Buka Selat Hormuz, Trump: Terima Kasih!

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |20:45 WIB
AS - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan terima kasih atas keputusan Iran membuka Selat Hormuz sepenuhnya untuk dilintasi kapal komersial.

"Terima kasih!", tulis Trump dalam unggahannya di Truth Social, melansir BBC, Jumat (17/4/2026).

Trump mengaku mendapat kabar kembali dibukanya Selat Hormuz seiring gencatan senjata antara AS dan Lebanon. "Iran baru saja mengumumkan bahwa selat Iran telah sepenuhnya terbuka dan siap untuk dilalui secara penuh. Terima kasih!" tulisnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan, bahwa Iran resmi membuka Selat Hormuz seiring gencatan senjata AS dan Lebanon. Dalam sebuah pernyataan di X, ia mengatakan, Selat Hormuz sudah bisa dilintasi sepenuhnya bagi semua kapal komersial. Rute yang dilintasi terkoordinasi seperti yang telah diumumkan Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran.

"Selat Hormuz "dinyatakan sepenuhnya terbuka" untuk "sisa periode gencatan senjata," katanya.

