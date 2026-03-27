Tanda Tangan Trump Dicantumkan di Uang Kertas AS, Ubah Tradisi 165 Tahun

WASHINGTON - Uang kertas Amerika Serikat (AS) akan memuat tanda tangan Presiden Donald Trump untuk menandai peringatan 250 tahun kemerdekaan AS, demikian diumumkan Departemen Keuangan pada Kamis (26/3/2026). Ini merupakan pertama kalinya dalam 165 tahun tanda tangan presiden yang sedang menjabat dicantumkan, sekaligus menghapus tanda tangan Bendahara Amerika Serikat dari uang kertas.

Departemen Keuangan menyatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters bahwa uang kertas USD 100 pertama dengan tanda tangan Trump dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent akan dicetak pada bulan Juni, diikuti oleh denominasi lainnya pada bulan-bulan berikutnya.

Biro Pencetakan dan Pengukiran Departemen Keuangan saat ini masih memproduksi uang kertas yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Presiden Joe Biden, Janet Yellen, dan Bendahara Lynn Malerba.

Malerba akan menjadi yang terakhir dari garis panjang bendahara yang tanda tangannya muncul di mata uang federal AS sejak 1861, ketika pertama kali diterbitkan oleh pemerintah.