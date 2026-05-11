Tragis, Penumpang Rekam Momen Penyusup Tewas Tersedot Masuk ke Mesin Pesawat

JAKARTA – Penerbangan Frontier Airlines dari Bandara Internasional Denver, Amerika Serikat (AS), terpaksa dibatalkan setelah pesawat tersebut menabrak dan menewaskan seorang pria tak dikenal di landasan pacu saat lepas landas, kata pejabat setempat.

Sebagaimana diwartakan RT, orang tersebut menerobos masuk ke landasan pacu dan tertabrak pesawat hanya dua menit setelah melompati pagar pembatas pada Jumat (8/5/2026) malam. Video dari lokasi kejadian menunjukkan kerusakan pada bilah mesin, yang mengindikasikan bahwa penyusup tersebut tersedot ke dalam turbin.

“Kami berhenti di landasan pacu,” lapor pilot kepada menara kontrol. “Kami baru saja menabrak seseorang. Ada kebakaran mesin… Seseorang sedang berjalan melintasi landasan pacu.”

Seorang petugas pengontrol lalu lintas udara (ATC) terdengar memperingatkan rekan-rekannya bahwa landasan pacu ditutup setelah kejadian tersebut. “Saya menemukan bagian tubuh di landasan pacu… Saya menemukan sesuatu yang tampaknya adalah korban jiwa di landasan pacu,” ujarnya. Salah satu petugas pertolongan pertama juga mengonfirmasi kepada pengontrol bahwa “tampaknya ada sisa-sisa jenazah di landasan pacu.”

Tabrakan tersebut mengakibatkan kebakaran mesin dan memaksa evakuasi penumpang melalui seluncuran darurat (emergency slide) karena asap memenuhi kabin pesawat Airbus A321 tersebut. Sebanyak 12 dari 224 penumpang di dalamnya mengalami luka ringan, dengan lima di antaranya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Para penumpang sempat merekam momen sesaat setelah tabrakan dan proses evakuasi yang mencekam. Salah satu saksi mengatakan kepada KUSA-TV bahwa pesawat sempat terangkat sedikit dari tanah selama sepersekian detik, tetapi mendarat kembali dengan keras setelah menabrak sesuatu.

Menteri Transportasi AS, Sean Duffy, mengonfirmasi insiden tersebut dan memberikan peringatan melalui unggahan di media sosial X pada hari Sabtu. “Tidak seorang pun boleh memasuki area bandara tanpa izin,” tegasnya.

(Rahman Asmardika)

