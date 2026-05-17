Ngeri! Mobil Seruduk Pejalan Kaki di Italia, Pelaku Ngamuk Bawa Pisau

MODENA - Aksi brutal terjadi di Kota Modena, Italia utara, ketika seorang pria menabrakkan mobilnya ke arah pejalan kaki hingga melukai delapan orang, pada Sabtu 16 Mei 2026, sekitar pukul 16.30 waktu setempat di Via Emilia, dekat katedral ikonik Modena.

Dalam peristiwa itu, empat korban dilaporkan mengalami luka serius, termasuk seorang wanita yang kehilangan kedua kakinya akibat insiden mengerikan tersebut.

"Kami melihat mobil itu mendekat ke arah trotoar. Tiba-tiba mobil berakselerasi, kecepatannya mungkin mencapai 100 km/jam," ujar seorang saksi, Luca Signorelli, dilansir dari bbc, Minggu (17/5/2026).

Setelah menghantam sejumlah orang, kendaraan tersebut berbelok lalu berhenti usai menabrak jendela sebuah toko. Namun aksi pelaku tidak berhenti sampai di situ. Pengemudi keluar dari mobil sambil membawa pisau dan menyerang seorang warga yang berusaha mengejarnya.

Ia mengaku mencoba membantu korban perempuan yang tergeletak di lokasi kejadian, sebelum melihat pelaku mencoba melarikan diri. Ia kemudian mengejar pelaku, namun diserang menggunakan pisau.

“Dia berbalik dan menyerang saya. Saya terkena pukulan di kepala dan dada,” katanya.