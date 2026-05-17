Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ngeri! Mobil Seruduk Pejalan Kaki di Italia, Pelaku Ngamuk Bawa Pisau

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |13:17 WIB
Ngeri! Mobil Seruduk Pejalan Kaki di Italia, Pelaku Ngamuk Bawa Pisau
Mobil Seruduk Pejalan Kaki di Italia (foto: dok EPA)
A
A
A

MODENA - Aksi brutal terjadi di Kota Modena, Italia utara, ketika seorang pria menabrakkan mobilnya ke arah pejalan kaki hingga melukai delapan orang, pada Sabtu 16 Mei 2026, sekitar pukul 16.30 waktu setempat di Via Emilia, dekat katedral ikonik Modena.

Dalam peristiwa itu, empat korban dilaporkan mengalami luka serius, termasuk seorang wanita yang kehilangan kedua kakinya akibat insiden mengerikan tersebut.

"Kami melihat mobil itu mendekat ke arah trotoar. Tiba-tiba mobil berakselerasi, kecepatannya mungkin mencapai 100 km/jam," ujar seorang saksi, Luca Signorelli, dilansir dari bbc, Minggu (17/5/2026).

Setelah menghantam sejumlah orang, kendaraan tersebut berbelok lalu berhenti usai menabrak jendela sebuah toko. Namun aksi pelaku tidak berhenti sampai di situ. Pengemudi keluar dari mobil sambil membawa pisau dan menyerang seorang warga yang berusaha mengejarnya.

Ia mengaku mencoba membantu korban perempuan yang tergeletak di lokasi kejadian, sebelum melihat pelaku mencoba melarikan diri. Ia kemudian mengejar pelaku, namun diserang menggunakan pisau.

“Dia berbalik dan menyerang saya. Saya terkena pukulan di kepala dan dada,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/18/3218871//kereta_api-1SM8_large.jpg
Breaking News: Kereta Tabrak Bus hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/338/3218789//kecelakaan-tiIS_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 3 Kendaraan di Tol JORR, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/340/3218702//kecelakaan_lalu_lintas-w0EO_large.jpg
Tragis! Tiga Pelajar Tewas Ditabrak Truk, Sopir Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218670//kecelakaan-Knxu_large.jpg
Lagi Ganti Ban, Truk Diseruduk Truk di Tol Dalam Kota Tewaskan 1 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218542//kecelakaan-ybDE_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Maut Terjadi di Tol Dalam Kota, Pengemudi Tewas Terjepit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/338/3218458//kecelakaan_lalu_lintas-ivEe_large.jpg
Innova Tabrak Motor di Daan Mogot, Pengendara Tewas di Tempat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement