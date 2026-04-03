Iran Tembak Jatuh Jet Tempur F-35 AS, Foto Puing Ungkap Asal Pesawat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |14:27 WIB
Iran Tembak Jatuh Jet Tempur F-35 AS, Foto Puing Ungkap Asal Pesawat
Puing jet tempur AS yang diklaim ditembak jatuh di Iran tengah. (Foto: X)
JAKARTA – Iran mengklaim telah menembak jatuh jet tempur F-35 Amerika Serikat (AS) di wilayah tengah negara tersebut. Ini disebut sebagai jet tempur F-35 pertama yang ditembak oleh Iran selama konfliknya dengan AS yang pecah pada akhir Februari.

Seorang juru bicara markas besar pusat Iran mengatakan pada Jumat (3/4/2026) bahwa jet tempur F-35 AS kedua ditembak jatuh di atas Iran tengah oleh pertahanan udara Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Menurut Khatam al-Anbiya, kecil kemungkinan pilot selamat setelah pesawat tersebut jatuh.

Foto-foto yang diyakini menunjukkan puing-puing dari pesawat yang ditembak jatuh beredar di media sosial. Foto-foto tersebut menampilkan bagian ekor pesawat yang diduga ditembak jatuh.

Sejumlah warganet yang menganalisis foto-foto itu mengatakan bahwa bagian ekor tersebut tampaknya bukan berasal dari jet tempur F-35, melainkan dari jet tempur F-15E Strike Eagle. Mereka juga menyebutkan bahwa dari emblem yang tampak pada puing tersebut, pesawat diyakini berasal dari pangkalan udara RAF Lakenheath di Inggris.

RAF Lakenheath adalah markas dari Skuadron Tempur ke-48, bagian dari Angkatan Udara AS di Eropa dan Afrika.

 

