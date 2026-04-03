AS Pecat KASAD Jenderal Randy George di Tengah Perang dengan Iran

JAKARTA - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth telah meminta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Randy George untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Laporan ini muncul di tengah perang Washington dengan Iran dan memunculkan dugaan adanya ketidaksepakatan antara Hegseth dengan perwira militer, yang memicu “pelengseran” George.

Juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, mengatakan dalam sebuah pernyataan di media sosial bahwa George "akan pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41, berlaku segera."

George, seorang jenderal bintang empat, adalah perwira militer karier yang lulus dari akademi militer West Point. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 2023 setelah dinominasikan oleh Presiden Joe Biden.

George bertugas sebagai perwira infanteri dalam Perang Teluk pertama serta dalam konflik di Irak dan Afghanistan, menurut laporan BBC.

"Kami berterima kasih atas pengabdiannya, tetapi sudah waktunya untuk perubahan kepemimpinan di Angkatan Darat," kata seorang pejabat senior pertahanan yang tidak disebutkan namanya kepada CBS.