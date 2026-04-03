Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Pecat KASAD Jenderal Randy George di Tengah Perang dengan Iran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |12:30 WIB
AS Pecat KASAD Jenderal Randy George di Tengah Perang dengan Iran
Jenderal Randy George diminta mengundurkan diri sebagai Kepala Staf Angkatan Darat AS. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth telah meminta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Randy George untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Laporan ini muncul di tengah perang Washington dengan Iran dan memunculkan dugaan adanya ketidaksepakatan antara Hegseth dengan perwira militer, yang memicu “pelengseran” George.

Juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, mengatakan dalam sebuah pernyataan di media sosial bahwa George "akan pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41, berlaku segera."

George, seorang jenderal bintang empat, adalah perwira militer karier yang lulus dari akademi militer West Point. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 2023 setelah dinominasikan oleh Presiden Joe Biden.

George bertugas sebagai perwira infanteri dalam Perang Teluk pertama serta dalam konflik di Irak dan Afghanistan, menurut laporan BBC.

"Kami berterima kasih atas pengabdiannya, tetapi sudah waktunya untuk perubahan kepemimpinan di Angkatan Darat," kata seorang pejabat senior pertahanan yang tidak disebutkan namanya kepada CBS.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement