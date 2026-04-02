Iran Bantah Klaim Trump soal Permintaan Gencatan Senjata

JAKARTA - Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal permintaan gencatan senjata. Bantahan itu dilontarkan pejabat senior Iran.

Al Jazeera melaporkan dari ibu kota Iran pada Rabu (1/4/2026), disebutkan seorang pejabat senior Iran telah menolak unggahan Trump di media sosial yang mengklaim bahwa, "Presiden Rezim Baru Iran… baru saja meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat!"

"Pihak Iran membantah bahwa mereka telah meminta gencatan senjata apa pun," melansir Al Jazeera, Kamis (2/4/2026).

Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump sebelumnya pada Rabu mengatakan bahwa pemerintahannya akan mempertimbangkan permintaan gencatan senjata tersebut ketika Selat Hormuz "terbuka, bebas, dan jelas".

"Sampai saat itu, kita akan menghancurkan Iran hingga musnah atau, seperti yang mereka katakan, kembali ke Zaman Batu!!!" tulisnya.

Klaim Trump muncul hanya beberapa jam sebelum ia dijadwalkan menyampaikan pidato pada pukul 9 malam waktu setempat di Washington, DC, padaRabu (01:00 GMT pada hari Kamis) untuk memberikan apa yang dikatakan Gedung Putih sebagai "pembaruan penting tentang Iran".

Pemerintahan Trump menghadapi tekanan yang meningkat terkait perang AS-Israel di Iran di tengah melonjaknya harga energi global dan penentangan luas terhadap konflik tersebut di kalangan publik AS.

Pada Senin, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa harga akan "turun drastis" kapan pun AS memutuskan untuk mengakhiri perang. Sesuatu yang menurutnya dapat terjadi dalam dua hingga tiga minggu ke depan.

Namun, ancaman pemimpin AS pada hari Rabu untuk terus "menghancurkan Iran" sampai Selat Hormuz dibuka kembali telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah perang akan berakhir secepat yang diklaim Trump.