Dubes Iran Temui Jokowi di Solo, Bahas Konflik hingga Serukan Perdamaian

Duta Besar Republik Islam Iran Mohammad Boroujerdi bertemu Joko Widodo (foto: dok ist)

SOLO – Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengunjungi kediaman Presiden RI ke-7, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).

Kunjungan ini menyita perhatian karena berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Rombongan Dubes Iran tiba di kediaman Jokowi di kawasan Banjarsari sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung disambut dalam suasana hangat.

Pertemuan berlangsung sekitar dua jam dan diisi dengan perbincangan santai serta jamuan makan siang. Sejumlah menu khas Indonesia disajikan, di antaranya lontong sayur, gulai kambing, mi Aceh, ayam goreng kremes, telur ceplok, dan nasi goreng.

Boroujerdi mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas sejumlah isu penting, termasuk kondisi terkini di Iran.

“Saya berkesempatan bertemu Bapak Joko Widodo untuk mengucapkan selamat Idulfitri serta mendoakan kesehatan beliau dan keluarga,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan situasi yang tengah dihadapi Iran, termasuk dinamika konflik yang melibatkan pihak asing. Dalam kesempatan itu, Boroujerdi mengungkapkan bahwa Jokowi turut menyampaikan dukungan dan solidaritas kepada rakyat Iran.

Menurutnya, dukungan tersebut memiliki arti penting di tengah situasi yang dihadapi negaranya.

Selain itu, Boroujerdi menyampaikan belasungkawa atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon, serta mengecam serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang dinilai melanggar hukum internasional.