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Batal Demo di Medan Merdeka Selatan Jakpus, Massa Dukung MBG Longmarch ke BGN

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |13:39 WIB
Batal Demo di Medan Merdeka Selatan Jakpus, Massa Dukung MBG Longmarch ke BGN
Massa demo dukung MBG (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan longmarch menuju Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026).

Mereka melakukan longmarch setelah memilih tidak berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Padahal, aparat kepolisian telah menyiapkan lokasi penyampaian aspirasi di depan Gedung BSI.

Namun, massa yang tiba di lokasi aksi sekitar pukul 13.45 WIB tersebut justru berbalik arah menuju Gambir, Jakarta Pusat. Mereka ingin menyampaikan aspirasi di depan Kantor BGN.

"Kami ingin bertemu pimpinan BGN," ujar salah satu orator di atas mobil komando.

Orator tersebut menyampaikan sejumlah dapur MBG belum dapat beroperasi akibat kasus korupsi yang menjerat eks petinggi BGN. Mereka berharap program MBG dapat kembali berjalan seperti biasa.

Aksi tersebut membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Patung Kuda mengalami kepadatan akibat pergerakan massa.

(Arief Setyadi )

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