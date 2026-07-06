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Lusa, Satu Juta Orang Bakal Demo Dukung MBG di Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |20:30 WIB
Lusa, Satu Juta Orang Bakal Demo Dukung MBG di Jakarta
Demo dukung MBG bakal digelar di Jakarta (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
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JAKARTA - Koordinator Presidium Relawan, Mitra, dan Simpatisan Dukung Keberlanjutan MBG, Ahmad Yazdi, menyampaikan akan menggelar aksi di Jakarta pada Rabu 8 Juli 202. Aksi bertajuk "Parade Nasional 1 Juta Massa" itu bertujuan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Gerakan moral relawan dan simpatisan serta mitra 1 juta massa serentak di seluruh Indonesia turun ke jalan sebagai bukti otentik bahwa program ini masih sangat relevan," kata Ahmad dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Selain mendukung keberlanjutan MBG, presidium juga menyuarakan pembenahan tata kelola di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) pasca-kasus hukum yang menjerat pimpinan sebelumnya. Termasuk mendorong dilakukannya audit secara menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Salah satu seruan kami adalah mendorong jaksa sebagai pengacara negara untuk turun dan masuk ke dapur untuk memastikan anggaran itu terdistribusi dengan benar," ucapnya.

Pihaknya juga mendorong pimpinan BGN untuk segera memfasilitasi forum group discussion (FGD) yang melibatkan stakeholder terkait. Selain itu, mereka mendesak BGN mempercepat operasional SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

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