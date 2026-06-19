Mahasiswa Trisakti Minta DPR Unjuk Bukti, Jangan Cuma Terima Aspirasi

JAKARTA - Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Trisakti meminta DPR menunjukkan bukti nyata dengan merealisasikan segala tuntutan mahasiswa, dibanding hanya menampung aspirasi belaka.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Kepresma Trisakti, Arief Rizquna, menanggapi rencana pimpinan DPR yang menyatakan siap untuk menerima dan mendengar aspirasi dari elemen mahasiswa pada demo hari ini. Dia mengaku belum mendapat informasi terkait hal tersebut.

"Kalau dari kita belum ada informasi apa pun terkait itu," kata Arief ditemui di Monumen Tragedi 12 Mei, Grogol, Jakarta Barat, Jumat (19/6/2026).

Trisakti pun masih meragukan efektivitas dari rencana pertemuan tersebut. Dia menyebut janji untuk mendengar aspirasi adalah pola lama yang sering berulang.

"Tapi yang ingin saya sampaikan, dari tahun ke tahun kayaknya anggota DPR itu sering banget mau menerima aspirasi kita. Tapi yang akan kita lihat hari ini, dengan gembar-gembornya di media, dengan heroik-heroiknya mereka ingin menyampaikan seperti itu," ujarnya.

"Yang kita ingin lihat adalah ketika mereka keluar dan mendengar, apakah yang kita sampaikan benar-benar mereka wujudkan untuk kepentingan rakyat Indonesia hari ini," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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