Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahasiswa Trisakti Minta DPR Unjuk Bukti, Jangan Cuma Terima Aspirasi

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |14:46 WIB
Mahasiswa Trisakti Minta DPR Unjuk Bukti, Jangan Cuma Terima Aspirasi
Mahasiswa Trisakti minta DPR unjuk bukti (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Trisakti meminta DPR menunjukkan bukti nyata dengan merealisasikan segala tuntutan mahasiswa, dibanding hanya menampung aspirasi belaka.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Kepresma Trisakti, Arief Rizquna, menanggapi rencana pimpinan DPR yang menyatakan siap untuk menerima dan mendengar aspirasi dari elemen mahasiswa pada demo hari ini. Dia mengaku belum mendapat informasi terkait hal tersebut.

"Kalau dari kita belum ada informasi apa pun terkait itu," kata Arief ditemui di Monumen Tragedi 12 Mei, Grogol, Jakarta Barat, Jumat (19/6/2026).

Trisakti pun masih meragukan efektivitas dari rencana pertemuan tersebut. Dia menyebut janji untuk mendengar aspirasi adalah pola lama yang sering berulang.

"Tapi yang ingin saya sampaikan, dari tahun ke tahun kayaknya anggota DPR itu sering banget mau menerima aspirasi kita. Tapi yang akan kita lihat hari ini, dengan gembar-gembornya di media, dengan heroik-heroiknya mereka ingin menyampaikan seperti itu," ujarnya.

"Yang kita ingin lihat adalah ketika mereka keluar dan mendengar, apakah yang kita sampaikan benar-benar mereka wujudkan untuk kepentingan rakyat Indonesia hari ini," tuturnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo di DPR Demo Mahasiswa Demo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225388/demo_mahasiswa-92Os_large.jpg
Demo di DPR, Ratusan Mahasiswa Trisakti Bawa 'Tritura'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225358/demonstrasi-r1D7_large.jpg
Demo Dukung Prabowo Bubar, Jalan Merdeka Selatan Jakpus Kembali Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225338/demo-ZUjX_large.jpg
7.000 Orang Demo di Silang Monas, Dukung Pemerintahan Prabowo Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225330/demonstrasi-4Hbf_large.jpg
Ada Demo Dukung Prabowo, Jalan Merdeka Selatan Jakpus Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225321/demo-yV7J_large.jpg
Ada 5 Titik Demo di Jakarta Hari Ini, Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225311/demonstrasi-TBtg_large.jpg
Ribuan Mahasiswa Trisakti 'Kampus Reformasi' Bakal Demo Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement