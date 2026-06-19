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Jelang Demo Mahasiswa, Arus Lalu Lintas di Sekitar DPR Ramai Lancar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |14:11 WIB
Jelang Demo Mahasiswa, Arus Lalu Lintas di Sekitar DPR Ramai Lancar
Lalu lintas di DPR terpantau ramai lancar (foto: Okezone)
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JAKARTA - Para mahasiswa dikabarkan akan melakukan aksi demo di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat (19/6/2026) ini. Saat ini, terpantau arus lalu lintas di jalanan gedung wakil rakyat itu ramai lancar.

Berdasarkan pantauan Okezone, pada sekira pukul 13.30 WIB, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi atau Mampang menuju Slipi tampak ramai lancar, begitu juga dari arah sebaliknya. Arus lalu lintas di Jalan Tol Dalam Kota Jakarta juga terlihat ramai lancar.

Lalu, di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Bundaran Senayan menuju Semanggi menembus ke Jalan Gatot Subroto ataupun ke Bendungan Hilir tampak ramai lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya arus lalu lintasnya ramai lancar.

Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Gelora, arus lalu lintasnya tampak ramai lancar menuju Jalan Asia Afrika. Tidak ada kemacetan berarti di kawasan jalan sekitar gedung DPR RI.

Di area depan Gedung DPR RI, belum tampak adanya tanda-tanda para mahasiswa yang hendak melakukan aksi demonya. Sementara petugas kepolisian tampak berada di sejumlah titik kawasan Gedung DPR RI mengantisipasi adanya aksi-aksi demo di gedung wakil rakyat tersebut.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
Demo Mahasiswa demo Demo di DPR
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