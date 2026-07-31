Heboh Mal Dipagari Besi Tinggi Jelang Agustus, Polda Metro Bentuk Tim Preventive Strike

JAKARTA - Viral sejumlah mal dan gedung di Jakarta memasang pagar tinggi menjelang isu aksi besar-besaran pada Agustus 2026. Pembangunan pagar itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.

Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, hingga saat ini situasi kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) masih aman dan terkendali.

“Perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan,” kata Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (31/7/2026).

Namun hingga saat ini, kata Budi, pihaknya belum menerima surat pemberitahuan rencana aksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Dia menegaskan, Direktorat Reserse Siber terus melakukan pemantauan konten-konten atau ajakan aksi Agustus.

“Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajakan-ajakan, ini hanya sekadar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi,” ujar dia.

Selain itu, Polda Metro akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri, lanjut dia, telah membentuk Tim Preventive Strike yang terdiri dari direktorat operasional yang ada di Polda Metro Jaya.