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7.000 Orang Demo di Silang Monas, Dukung Pemerintahan Prabowo Swasembada Pangan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |10:25 WIB
7.000 Orang Demo di Silang Monas, Dukung Pemerintahan Prabowo Swasembada Pangan
Demo di silang Monas, Jakarta Pusat (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Sebanyak 7.000 orang yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026). Mereka menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka, Don Muzakir, menyampaikan ada lebih dari 7.000 massa dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta delapan kabupaten/kota yang turut serta dalam unjuk rasa kali ini.

"Aksi ini adalah bentuk dukungan kami kepada Presiden Pak Prabowo Subianto," kata Don setibanya di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat.

Ia berkata, para pengunjuk rasa yang berlatar belakang petani dan pedagang telah terbantu dengan program swasembada pangan yang digagas Prabowo. Menurutnya, program ini bisa meningkatkan pendapatan lantaran harga gabah dan jagung.

"Dan penyerapan hasil panennya ke MBG. Dan pedagang juga hari ini merasakan stabilitas harga barang yang ada di pasar," ucap Don.

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