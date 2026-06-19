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Ada Demo Dukung Prabowo, Jalan Merdeka Selatan Jakpus Ditutup

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |09:31 WIB
Ada Demo Dukung Prabowo, Jalan Merdeka Selatan Jakpus Ditutup
Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus ditutup ada demonstrasi (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Sejumlah aliansi masyarakat dari Tani Merdeka Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).

Pantauan Okezone di lapangan, Jalan Merdeka Selatan dari arah Jalan Merdeka Barat ditutup petugas kepolisian. Terlihat, para pengendara tak bisa melintas sama sekali di Jalan Merdeka Selatan dari arah Jalan Merdeka Barat. 

Para pengendara hanya bisa melintas dari Jalan Merdeka Barat ke Jalan Merdeka Selatan. Mereka yang hendak berputar balik ke arah Jalan Merdeka Selatan terlihat memutar balik lantaran jalan ditutup.

Di sisi lain, pagar beton dan kendaraan taktis (rantis) untuk menghalau massa terpantau telah terparkir di tengah Jalan Merdeka Selatan. Aparat kepolisian pun bersiaga di tengah jalan untuk menjaga kondusivitas unjuk rasa tersebut.

Diketahui, unjuk rasa ini menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat, serta mendesak negara bertindak tegas terhadap mafia pangan, mafia pupuk, mafia impor, mafia tanah, dan para koruptor yang menghambat kesejahteraan rakyat.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
macet Demo di Jakarta Demo
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