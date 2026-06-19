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Ada 5 Titik Demo di Jakarta Hari Ini, Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |08:46 WIB
Ada 5 Titik Demo di Jakarta Hari Ini, Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan
Ribuan personel dikerahkan amankan demonstrasi (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA - Aksi unjuk rasa akan digelar di lima titik di wilayah Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (19/6/2026). Sejumlah lokasi demonstrasi berpotensi menimbulkan kemacetan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri menyebutkan demonstrasi pertama digelar pukul 10.00 WIB oleh Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia dan beberapa elemen masyarakat lainnya di Cawan Selatan Monas.

“Untuk unjuk rasa kedua, dari Kepresma Universitas Trisakti dan beberapa elemen masyarakat lainnya di Gedung DPR/MPR pukul 11.00 WIB,” kata Erlyn, Jumat.

Aksi unjuk rasa yang ketiga, kata dia, digelar oleh Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pukul 10.00 WIB.

Kemudian, ada unjuk rasa dari Gabungan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara di Tugu Tani dan Kementerian Keuangan. Aksi tersebut rencananya digelar pukul 13.00 WIB.

“Untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa, sebanyak 4.263 personel gabungan dikerahkan. Mulai dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, jajaran Polsek, dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, rekayasa lalu lintas (lalin) di titik demonstrasi akan dilakukan situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. “Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif lainnya agar terhindar dari kemacetan,” katanya.

(Arief Setyadi )

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