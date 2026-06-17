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Massa Demo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Kembali Dibuka

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |17:40 WIB
Massa Demo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Kembali Dibuka
Jalan Medan Merdeka Selatan Kembali Dibuka (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kembali dibuka pada Rabu (17/6/2026) sore setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Menara Danareksa berakhir.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 17.07 WIB, massa aksi dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat menutup demonstrasi dengan doa bersama. Setelah itu, peserta aksi membubarkan diri secara tertib dan meninggalkan kawasan Patung Kuda.

Seiring berakhirnya aksi, petugas kepolisian langsung membuka barikade yang sebelumnya dipasang untuk menutup akses Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Bundaran Patung Kuda. Kendaraan roda dua dan roda empat pun kembali dapat melintas di ruas jalan tersebut.

Pembukaan akses juga dilakukan secara bertahap dari arah Bundaran Patung Kuda menuju Balai Kota Jakarta. Arus lalu lintas yang sebelumnya dialihkan kembali normal dan dapat dilalui masyarakat.

 

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