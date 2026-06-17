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4.576 Personel Gabungan Amankan Demo di 5 Titik Jakarta Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |10:21 WIB
4.576 Personel Gabungan Amankan Demo di 5 Titik Jakarta Hari Ini
Petugas kepolisian mengamankan aksi demo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sebanyak 4.576 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi, yang akan digelar sejumlah elemen masyarakat di lima titik wilayah Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

"Sebanyak 4.576 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres, dan Polsek jajaran dikerahkan untuk pengamanan dan pelayanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat hari ini," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri.

Aksi unjuk rasa akan digelar oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur bersama sejumlah elemen massa di kawasan Silang Selatan Monas. Sementara itu, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

Selain itu, massa dari AUR Barisan Merdeka Jakarta akan berunjuk rasa di Bundaran HI. Kemudian, Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia akan menggelar aksi di depan Kantor BGN RI pada pukul 11.00 WIB. Adapun Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jakarta Selatan akan menyampaikan aspirasinya di Kementerian Keuangan RI.

"Pengamanan akan dilakukan dengan pendekatan humanis. Sedangkan untuk pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan," ujar Erlyn.

 

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