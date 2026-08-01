Soal Penculikan, Polisi Dicuekin Keluarga Atlet Golf Jesslyn

JAKARTA - Polisi mengaku telah berupaya menghubungi keluarga atlet golf putri Jesslyn Wijaya Lay yang sebelumnya dilaporkan menjadi korban penculikan. Namun, sejauh ini belum ada komunikasi yang terjalin dengan pihak keluarga Jesslyn.

"Nah, ini kami juga masih meminta waktu kepada pihak keluarga, baik itu kerabat dekat maupun orangtua, untuk memberikan informasi respons terkait adanya informasi ataupun isu tentang penculikan ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Sabtu (1/8/2026).

"Karena yang tahu persis kan pihak keluarga. Saat ini, penyelidik masih mencoba untuk mendalami, tetapi masih belum bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga," sambungnya.

Budi mengatakan, keluarga Jesslyn belum memberikan respons kepada kepolisian. Padahal, pihak keluarga yang dapat memberikan penjelasan terkait isu penculikan tersebut.

"Ya, sampai sejauh ini pihak keluarga masih belum mau merespons jawaban. Nah, kita serahkan, apakah ini tentang persoalan internal, kita serahkan kepada pihak keluarga. Biar keluarga yang menjawab," ujarnya.

Sebelumnya, polisi mengungkapkan atlet golf putri Jesslyn Wijaya Lay dibawa beberapa orang dari sebuah restoran di Jakarta Pusat atas perintah ibunya sendiri. Polisi menduga tindakan tersebut dilakukan karena sang ibu tidak menyetujui hubungan Jesslyn dengan pacarnya.

"Kemungkinan adalah ketidaksetujuan dari orangtua Jesslyn terhadap Jesslyn yang melakukan komunikasi atau berhubungan dengan pacar atau kawan-kawannya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra di Polda Metro Jaya, Jumat 31 Juli 2026.