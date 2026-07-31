Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Motif Atlet Golf Jesslyn Diculik Ibu Sendiri: Gegara Pacaran!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |16:23 WIB
Motif Atlet Golf Jesslyn Diculik Ibu Sendiri: Gegara Pacaran!
Atlet golf putri Jesslyn Wijaya Lay (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkapkan atlet golf putri Jesslyn Wijaya Lay yang dibawa beberapa orang dari sebuah restoran di Jakarta Pusat atas perintah ibunya sendiri. Tindakan tersebut diduga dilakukan karena ibunya tidak menyetujui hubungan Jesslyn dengan pacarnya.

"Kemungkinan adalah ketidaksetujuan dari orangtua Jesslyn terhadap Jesslyn yang melakukan komunikasi atau berhubungan dengan pacar atau kawan-kawannya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra di Polda Metro Jaya, Jumat (31/7/2026).

Roby menjelaskan, ibu Jesslyn menyuruh beberapa orang untuk menjemput putrinya saat menghadiri acara ulang tahun keluarga di sebuah restoran di Jakarta Pusat.

Polisi akan mendalami apakah kepergian Jesslyn tersebut bersifat sukarela atau terdapat dugaan tindak pidana berupa penculikan seperti yang dilaporkan.

"Ini tergantung dari bagaimana pengakuannya Jesslyn. Kalau memang ternyata dia tidak keberatan, kemudian ikut ke Semarang, kemudian sampai dengan Bangkok itu dengan kesadarannya sendiri dan tanpa paksaan, baik secara fisik maupun psikologi, itu tidak ada perbuatan pidananya," ujarnya.

Setelah dibawa pergi, Jesslyn bersama ibunya terbang ke luar negeri. Berdasarkan data manifes, Jesslyn tercatat melakukan perjalanan menuju Bangkok.

"Jesslyn kami dapat informasi dia mulai dari TKP, terus kemudian ke Semarang. Kemudian, naik pesawat dari Bandara Ahmad Yani ke Malaysia, lanjut ke Bangkok. Itu bersama dengan ibunya dan tantenya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233407/penculikan-VwuF_large.jpg
Terungkap! Orang yang Culik Atlet Golf Jesslyn di Resto Jakpus Ternyata Suruhan Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/338/3218939/penculikan-85Sy_large.jpg
Pria di Cakung Jaktim Diculik Lalu Disekap di Showroom, 2 Pelaku Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200488/penculikan-64EK_large.jpg
Penculikan Anak di Jakbar Satu Jaringan dengan Kasus Bilqis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198828/viral-2aRH_large.jpg
Pria Culik Anak di Bekasi, Motifnya Minta Ibu Korban Berpacaran dengan Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187803/penculikan-amvj_large.jpg
Sambil Menangis Sesenggukan, Ibunda Terima Jenazah Alvaro Kiano di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187781/rs_polri-N6bt_large.jpg
Hasil Tes DNA, RS Polri Pastikan Kerangka di Tenjo Bogor Jenazah Alvaro Kiano
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement