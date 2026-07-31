Motif Atlet Golf Jesslyn Diculik Ibu Sendiri: Gegara Pacaran!

JAKARTA - Polisi mengungkapkan atlet golf putri Jesslyn Wijaya Lay yang dibawa beberapa orang dari sebuah restoran di Jakarta Pusat atas perintah ibunya sendiri. Tindakan tersebut diduga dilakukan karena ibunya tidak menyetujui hubungan Jesslyn dengan pacarnya.

"Kemungkinan adalah ketidaksetujuan dari orangtua Jesslyn terhadap Jesslyn yang melakukan komunikasi atau berhubungan dengan pacar atau kawan-kawannya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra di Polda Metro Jaya, Jumat (31/7/2026).

Roby menjelaskan, ibu Jesslyn menyuruh beberapa orang untuk menjemput putrinya saat menghadiri acara ulang tahun keluarga di sebuah restoran di Jakarta Pusat.

Polisi akan mendalami apakah kepergian Jesslyn tersebut bersifat sukarela atau terdapat dugaan tindak pidana berupa penculikan seperti yang dilaporkan.

"Ini tergantung dari bagaimana pengakuannya Jesslyn. Kalau memang ternyata dia tidak keberatan, kemudian ikut ke Semarang, kemudian sampai dengan Bangkok itu dengan kesadarannya sendiri dan tanpa paksaan, baik secara fisik maupun psikologi, itu tidak ada perbuatan pidananya," ujarnya.

Setelah dibawa pergi, Jesslyn bersama ibunya terbang ke luar negeri. Berdasarkan data manifes, Jesslyn tercatat melakukan perjalanan menuju Bangkok.

"Jesslyn kami dapat informasi dia mulai dari TKP, terus kemudian ke Semarang. Kemudian, naik pesawat dari Bandara Ahmad Yani ke Malaysia, lanjut ke Bangkok. Itu bersama dengan ibunya dan tantenya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.