Pria di Cakung Jaktim Diculik Lalu Disekap di Showroom, 2 Pelaku Ditangkap

JAKARTA - Seorang pria berinisial RNA (29) menjadi korban penculikan, penyanderaan, hingga pengeroyokan di Jalan Raya Rawa Kuning, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Kamis 14 Mei 2026. Polisi kemudian menangkap dua pelaku setelah menerima laporan dari warga.

Kasat Resmob Bareskrim Polri Kombes Teuku Arsya Khadafi, menjelaskan laporan masyarakat tersebut masuk melalui hotline “Bang Resmob” lewat nomor WhatsApp 0812 88 110 110. Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan oleh Unit 3 Satresmob Bareskrim Polri.

“Dipimpin oleh Kanit 3 Satresmob Bareskrim Polri mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil menemukan keberadaan korban yang disekap di lantai dua sebuah showroom,” ujar Arsya, Minggu (17/5/2026).

Selain menemukan korban, polisi juga mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelaku penculikan dan pengeroyokan. Kedua terduga pelaku tersebut yakni Andrian Budyanto dan Rohman.

“Kami berhasil ungkap kasus serta mengamankan para diduga pelaku Andrian Budyanto dan Rohman,” imbuh Arsya.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa tiga unit handphone yang dikuasai para pelaku serta surat pernyataan terkait peristiwa tersebut. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polsek Cakung.

“Unit 3 Satresmob Bareskrim Polri melakukan serah terima korban, para diduga pelaku, dan barang bukti ke Polsek Cakung, Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.