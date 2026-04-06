Sosok 3 Anggota Kopassus Terdakwa Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |11:45 WIB
3 Anggota Kopassus Terdakwa Kasus Penculikan (foto: Okezone)
JAKARTA – Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang perdana perkara dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang (Kacab) bank, Mohamad Ilham Pradipta, Senin (6/4/2026).

Dalam sidang tersebut, tiga terdakwa yang merupakan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI dihadirkan langsung di ruang persidangan.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, dengan anggota majelis Kolonel Laut (H) Desman Wijaya dan Letnan Kolonel Chk Arif Rachman. Persidangan dimulai sekitar pukul 10.40 WIB.

Saat sidang dibuka, ketiga terdakwa yakni Serka Mochamad Nasir (MN), Kopda Feri Herianto (FH), dan Serka Frengky Yaru (FY) diminta memasuki ruang sidang. Mereka tampak mengenakan pakaian dinas lapangan (PDL).

Majelis hakim kemudian memeriksa identitas masing-masing terdakwa sebelum pembacaan surat dakwaan dimulai. Selama proses tersebut, para terdakwa terlihat berdiri tegap.

Dalam perkara ini, korban Mohamad Ilham Pradipta diduga menjadi korban penculikan sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan tersebut terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang menunjukkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

 

Berita Terkait
3 Anggota TNI Jalani Sidang Perdana Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank
Heroik! Prajurit Baret Merah Kopassus Selamatkan Pasukan UNIFIL di Lebanon
Jenderal Kopassus Turun Tangan hingga Kerahkan Pasukan Usai Gempa Besar M7,6 di Bitung
3 Prajurit TNI Tewas Termasuk Kopassus Akibat Serangan Israel, Ini Reaksi Tegas Jenderal Baret Merah
Kopassus Berduka! Kapten Zulmi Aditya Gugur di Lebanon saat Jemput Jenazah Anak Buah, Ini Kronologinya
Daftar 3 Pangkogabwilhan usai Mutasi TNI, Nomor 3 Jenderal Kopassus Lulusan Tarnus
