Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Dukung Prabowo Bubar, Jalan Merdeka Selatan Jakpus Kembali Dibuka

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |11:38 WIB
Demo Dukung Prabowo Bubar, Jalan Merdeka Selatan Jakpus Kembali Dibuka
Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat kembali dibuka setelah aksi unjuk rasa selesai (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kembali dibuka usai sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) rampung berunjuk rasa, Jumat (19/6/2026).

Pantauan di lokasi, mobil komando mulai beranjak meninggalkan Jalan Medan Merdeka Selatan sekitar pukul 10.10 WIB. Para massa pun mengikuti gerak mobil komando untuk beranjak pergi meninggalkan lokasi.

Setelahnya, pasukan oranye langsung membersihkan sampah-sampah yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Selatan. Tampak, sejumlah botol dan plastik bungkus makanan berserakan.

Berselang beberapa menit, polisi mulai mengangkat pagar besi yang menutup Jalan Medan Merdeka Selatan. Terlihat, kendaraan mulai bisa melintas di jalan tersebut sekitar pukul 10.35 WIB.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka, Don Muzakir, menyampaikan ada lebih dari 7 ribu massa dari Jabodetabek dan 8 kabupaten/kota yang turut serta dalam unjuk rasa kali ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lalu lintas Demo di Jakarta Demo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225338/demo-ZUjX_large.jpg
7.000 Orang Demo di Silang Monas, Dukung Pemerintahan Prabowo Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225330/demonstrasi-4Hbf_large.jpg
Ada Demo Dukung Prabowo, Jalan Merdeka Selatan Jakpus Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225321/demo-yV7J_large.jpg
Ada 5 Titik Demo di Jakarta Hari Ini, Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225311/demonstrasi-TBtg_large.jpg
Ribuan Mahasiswa Trisakti 'Kampus Reformasi' Bakal Demo Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3225072/bem_ui-R58O_large.jpg
Ketua BEM UI Pastikan Bakal Kembali Gelar Aksi di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224953/aliansi_bem-fpZY_large.jpg
Aliansi BEM Bersatu Tolak Segala Bentuk Penunggangan Gerakan Mahasiswa 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement