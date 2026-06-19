Demo Dukung Prabowo Bubar, Jalan Merdeka Selatan Jakpus Kembali Dibuka

Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat kembali dibuka setelah aksi unjuk rasa selesai (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)

JAKARTA - Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kembali dibuka usai sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) rampung berunjuk rasa, Jumat (19/6/2026).

Pantauan di lokasi, mobil komando mulai beranjak meninggalkan Jalan Medan Merdeka Selatan sekitar pukul 10.10 WIB. Para massa pun mengikuti gerak mobil komando untuk beranjak pergi meninggalkan lokasi.

Setelahnya, pasukan oranye langsung membersihkan sampah-sampah yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Selatan. Tampak, sejumlah botol dan plastik bungkus makanan berserakan.

Berselang beberapa menit, polisi mulai mengangkat pagar besi yang menutup Jalan Medan Merdeka Selatan. Terlihat, kendaraan mulai bisa melintas di jalan tersebut sekitar pukul 10.35 WIB.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka, Don Muzakir, menyampaikan ada lebih dari 7 ribu massa dari Jabodetabek dan 8 kabupaten/kota yang turut serta dalam unjuk rasa kali ini.