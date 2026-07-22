Gibran Minta Sudaryono Pastikan Program MBG Bebas Korupsi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat kepada Sudaryono yang resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Gibran menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gibran menyatakan, optimistis pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) dalam mengawal ketahanan pangan akan menjadi modal kuat untuk memimpin BGN.

"Serta didukung komitmen kuat jajaran BGN, program MBG bisa berjalan dengan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan tepat sasaran," kata Gibran dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).

Ia berharap setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Gibran juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program MBG yang difokuskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan melibatkan pelaku UMKM, kantin sekolah, serta orang tua siswa.

"Kita ingin MBG sebagai salah satu program prioritas Presiden dapat berjalan dengan manajemen yang lebih rapi, terukur, dan terhindar dari praktik-praktik korupsi," pungkasnya.

(Awaludin)

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