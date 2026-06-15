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Usai Temui Gibran, Mahasiswa Beri Tenggat 5 Hari untuk Realisasi Tuntutan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |19:49 WIB
Usai Temui Gibran, Mahasiswa Beri Tenggat 5 Hari untuk Realisasi Tuntutan
Mahasiswa Temui Wapres Gibran (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka memberikan tenggat waktu lima hari kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Mahasiswa menegaskan akan menggelar aksi lanjutan apabila dalam waktu 5 x 24 jam tidak terdapat realisasi maupun perkembangan atas tuntutan yang mereka ajukan.

Koordinator Aksi UBK, Muhammad Abdimaludin, mengatakan pertemuan dengan Gibran membuahkan hasil karena mahasiswa dapat menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan secara langsung.

Menurutnya, Gibran merespons aspirasi tersebut dengan baik serta mencatat berbagai poin tuntutan yang disampaikan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan Gibran berlangsung hampir dua jam, dimulai pukul 17.20 WIB dan berakhir sekitar pukul 19.00 WIB.

"Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 x 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan dan tentu aksi berjilid-jilid," kata Abdimaludin usai pertemuan tertutup tersebut.

 

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