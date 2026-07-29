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Di Usia 55 Tahun, Jurnalis iNews Raih Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum

Dwinarto , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |10:44 WIB
Di Usia 55 Tahun, Jurnalis iNews Raih Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum
Jurnalis iNews lulusan terbaik Fakultas Hukum di usia 55 tahun (Foto: Dok)
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KARAWANG - Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ballroom Hotel Resinda Karawang saat satu per satu lulusan dipanggil menuju panggung. Di antara ratusan toga hitam yang memenuhi ruangan, nama Rudi Setiawan, S.H., CPM, terdengar disambut kebanggaan karena dinobatkan sebagai Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. 

Pencapaian itu terasa semakin istimewa mengingat Rudi merupakan jurnalis iNews TV yang berhasil meraih prestasi akademik di usia 55 tahun. Sementara itu, prosesi Wisuda Program Sarjana ke-12 UBP Karawang berlangsung pada 27–28 Juli 2026 dengan latar panggung megah berwarna biru yang mempertegas momen penuh makna tersebut.

Suasana aula tampak hangat sejak awal prosesi berlangsung. Rudi melangkah mantap mengenakan toga hitam lengkap dengan selempang biru muda dan kalung medali, lalu menerima piagam penghargaan dari pimpinan universitas di hadapan para tamu undangan.

Di sisi panggung, senyum bangga keluarga tak pernah lepas mengiringi setiap detik prosesi. Setelah turun dari panggung, pelukan dan ucapan selamat mengalir, mengabadikan perjuangan panjang yang akhirnya berbuah manis. Di balik penghargaan itu, Rudi mengaku sama sekali tidak menargetkan menjadi lulusan terbaik. Baginya, kuliah merupakan ikhtiar untuk memperluas wawasan, bukan sekadar mengejar angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Meski demikian, kerja kerasnya mengantarkan nilai akademik yang sangat membanggakan dengan IPK 3,88.

 "Target saya bukan menjadi yang terbaik, tetapi ingin terus belajar. Saya menyadari profesi saya sebagai jurnalis membutuhkan pemahaman hukum yang terus berkembang, apalagi dengan adanya pembaruan KUHP dan KUHAP," ujarnya.

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