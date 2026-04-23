HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Dijadwalkan Kembali Kunjungi Prancis Akhir Mei, Ini yang Akan Dibahas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |16:03 WIB
Prabowo Dijadwalkan Kembali Kunjungi Prancis Akhir Mei, Ini yang Akan Dibahas
Menteri Luar Negeri RI Sugiono (foto: Okezone/Riyan)
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan kembali mengunjungi Prancis dalam waktu dekat. Sugiono menyebutkan, kunjungan itu direncanakan pada akhir bulan Mei atau setelah Idul Adha.

“Tadinya kan kunjungan negaraan itu direncanakan tanggal 6 April kemarin, tapi tidak bisa terjadi. Kemudian rencananya dicari waktu akhir bulan ini, mungkin ya sekitar setelah Idul Adha mungkin ya, sekitar akhir bulan ini rencananya,” kata Sugiono kepada wartawan di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Sugiono menjelaskan, pertemuan itu akan menindaklanjuti sejumlah kerja sama yang dijalin antara Indonesia dan Prancis. 

"Seperti biasa, hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis. Kemudian juga kemarin saya sampaikan ada kita procure banyak alutsista dari sana, tentu saja ada proses yang harus kita lakukan dalam rangka mem follow up itu. Yaitu contohnya transfer of technology, kemudian training dan education dari personel-personel kita,” ujar dia.

Pertemuan itu, lanjut dia, akan turut membahas di bidang perdagangan, investasi. Menurutnya, banyak hal yang akan dibicarakan oleh Presiden Prabowo dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

“Hubungan people to people, termasuk juga dalam pembicaraan tersebut. Saya kira poin-poin yang sudah ada diperdalam lagi kira-kira,” pungkasnya.

(Awaludin)

