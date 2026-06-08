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Prabowo Lantik Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN, Agustina dan Trenggono Wakil

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |16:45 WIB
Prabowo Lantik Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN, Agustina dan Trenggono Wakil
Nanik S Deyang Cs dilantik Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, Prabowo juga melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. 

Pelantikan Kepala BGN dan Wakil BGN di dalam Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

Pengangkatan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN dan dua Wakilnya itu didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN Periode Tahun 2024-2029.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengambil sumpah jabatan Nanik S Deyang dan dua wakilnya Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang dilantik.

"Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

 

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