Berkebaya Biru, Nanik S Deyang Tiba di Istana Jelang Dilantik Jadi Kepala BGN

Nanik S Deyang tiba di Istana Negara (foto: Okezone)

JAKARTA - Nanik S Deyang tiba di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026), menjelang pelantikannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan Okezone di lokasi, Nanik terlihat mengenakan kebaya dan songket berwarna biru. Ia tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.53 WIB.

Saat ditanya mengenai kesiapannya menjelang pelantikan, Nanik enggan memberikan banyak komentar kepada awak media.

"Nanti sayangku, nanti kan belum dilantik, sayang," kata Nanik sambil tersenyum.

Nanik mengaku menerima telepon dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya pada siang hari sebelum pelantikan.

"Tadi," ujarnya singkat.

Selain melantik Nanik sebagai Kepala BGN, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.