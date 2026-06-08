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Tangis Nanik S Deyang Pecah Usai Dilantik Prabowo Jadi Kepala BGN

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |17:20 WIB
Tangis Nanik S Deyang Pecah Usai Dilantik Prabowo Jadi Kepala BGN
Tangis Nanik S Deyang pecah usai dilantik Presiden Prabowo Subianto jadi Kepala BGN (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Nanik S. Deyang resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Setelah acara pelantikan, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pejabat lainnya memberikan ucapan selamat.

Pantauan Okezone, air mata Nanik tak terbendung usai berjabat tangan dengan Presiden Prabowo. Tangisnya pecah, tangan Nanik beberapa kali menyeka air mata yang membasahi pipinya.

Saat itu, Nanik berusaha menahan air matanya dengan memberikan senyuman kepada para pejabat yang memberikan selamat kepadanya.

Nanik hari ini dilantik bersama dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono. Nanik menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mencopot Dadan bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya, pada Selasa 2 Juni 2026. Sehari setelahnya, Dadan bersama Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya dijemput oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Ketiganya kini sudah berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN 2025-2026.

(Arief Setyadi )

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