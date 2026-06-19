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Haul Akbar Ulama Betawi Digelar Malam Ini, Jamaah Sudah Memadati Monas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |19:08 WIB
Haul Akbar Ulama Betawi Digelar Malam Ini, Jamaah Sudah Memadati Monas
Jamaah haul akbar ulama Betawi di Monas (foto: Okezone)
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JAKARTA - Jamaah mulai berdatangan ke Plaza Monas, Jakarta Pusat, menjelang pelaksanaan Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (19/6/2026). Acara yang berlangsung pukul 17.30 hingga 22.00 WIB tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-499 Jakarta.

Berdasarkan pantauan Okezone, para jamaah mulai memadati lokasi acara. Jamaah yang menggunakan transportasi umum terpantau turun di Jalan Medan Merdeka Selatan sebelum berjalan menuju Plaza Monas.

Para jamaah tampak mengenakan pakaian muslim bernuansa putih. Sejumlah rombongan yang datang secara berkelompok juga terlihat kompak mengenakan busana dan kerudung dengan warna seragam.

Salah satu jamaah asal Cempaka Putih, Emi Wijaya (58), mengatakan dirinya datang bersama 60 anggota majelis taklim. Mereka menuju lokasi acara menggunakan bus TransJakarta.

"Kami datang se-kecamatan ada 60 orang," kata Emi kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

 

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