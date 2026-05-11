Momen Gibran Bagi-Bagi Sepeda ke Santri saat Haul Mbah Wahab

JAKARTA-Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan, pentingnya peran santri dalam pembangunan Indonesia saat menghadiri Haul ke-55 Al Maghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Dikatakan Gibran, santri sebagai aset penting bangsa yang harus mampu menjawab tantangan zaman. Kegiatan haul ini juga sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia unggul, memperkokoh kehidupan beragama, serta memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional.

“Indonesia membutuhkan generasi muda dan santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu beradaptasi,” ujar Gibran dikutip, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, tantangan global seperti konflik geopolitik, perang dagang, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim harus dijawab dengan kesiapan generasi muda pesantren yang terbuka terhadap perkembangan zaman.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga berdialog langsung dengan para santri. Dua santri yang berhasil menjawab pertanyaan mengenai kebanggaan menjadi santri mendapatkan hadiah sepeda Gibran.

Jawaban para santri terkait pentingnya akhlak, ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat pun mendapat apresiasi dan sambutan meriah dari para peserta haul yang hadir.