Pemprov DKI Anggarkan Rp249 Miliar untuk Bangun 4 Sekolah Rusak Tahun Ini

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang telah lama roboh.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat (24/7/2026) meninjau langsung bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang telah roboh selama dua tahun. Dalam kesempatan itu, Pramono mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan membangun kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan memprioritaskan pembangunan empat sekolah lain yang kondisinya juga memprihatinkan.

"Kemarin dalam rapat saya memutuskan ada empat yang saya minta untuk dibangun sekarang juga, di antaranya adalah tempat ini (SDN Kebayoran Lama Selatan 09). Kenapa harus dibangun sekarang juga? Karena memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan," kata Pramono di SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, Jumat.

Lebih rinci, pembangunan kembali SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 akan menyedot biaya sebesar Rp48,1 miliar. Kemudian SMA Negeri 102 Jakarta sebesar Rp67,5 miliar.

Selanjutnya, SDN Cempaka Putih Barat 03 sebesar Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TK Negeri Papanggo 01 dengan anggaran Rp74,1 miliar.

"Sehingga total anggaran adalah kurang lebih Rp249 miliar di empat lokasi ini, yang kemudian kita akan memulai pembangunannya pada saat ini," ucap dia.